Asielschip tussenoplossing voor vaste opvangplekken ‘s-Gravendeel

In het Zuid-Hollandse ‘s-Gravendeel komt vanaf halverwege mei een schip te liggen om 180 asielzoekers op te vangen. De boot ligt daar tot het einde van het jaar in de haven, dicht bij een asielzoekerscentrum, meldt de verantwoordelijke gemeente Hoeksche Waard. Uiteindelijk is het idee dat de mensen vanaf de boot terechtkunnen in het azc.

Ondertussen wordt het asielzoekerscentrum met 400 bedden aan de Kilweg in het najaar uitgebreid. Dit stond al sinds eind 2022 gepland, maar uitvoering liep vertraging op. De bouwplannen zijn wel uitgebreid, waardoor in de locatie vanaf het nieuwe jaar plek is voor 550 mensen in plaats van de eerder beoogde 500. Met dat nieuwe aantal zou de gemeente Hoeksche Waard voldoen aan het verplichte aantal opvangplekken zoals bepaald via de spreidingswet.

Al lange tijd vraagt het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) bij gemeenten om opvangplekken. Demissionair staatssecretaris Eric van der Burg benadrukte maandag de hoge nood: met spoed zijn er 12.000 extra bedden nodig voor 1 juli. Ondertussen slapen al weken meer mensen dan de afgesproken 2000 bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, een overtreding waar voor het COA een boete van 15.000 euro op staat. De boeteteller komt onderhand op 645.000 euro.