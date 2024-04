Burgemeester Eindhoven moet uitleg geven aan privacywaakhond

De gemeente Eindhoven heeft nog niet genoeg gedaan om haar privacyproblemen op te lossen, vindt de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Die wil daarom dat burgemeester Jeroen Dijsselbloem uitleg geeft. Hij moet in april, mei of juni langskomen op het kantoor van de waakhond in Den Haag.

De Autoriteit Persoonsgegevens had in maart vorig jaar al aangekondigd dat Eindhoven strenger zou worden gecontroleerd. Datalekken werden niet gemeld of niet op tijd gemeld, persoonsgegevens van burgers werden te lang bewaard en bij projecten keek de gemeente niet goed naar privacyrisico’s.

Vanwege de kritiek heeft Eindhoven plannen gemaakt om de aanpak te verbeteren, maar de Autoriteit Persoonsgegevens is daar nog niet tevreden over. Zo is het volgens de toezichthouder “nog onvoldoende duidelijk hoe en wanneer het college de benodigde verbeteringen denkt te kunnen hebben doorgevoerd”. Ook duurt het in elk geval nog tot volgend jaar voordat het bewaren van gegevens van mensen wordt beperkt.

Eindhoven krijgt tot 1 juli de tijd om de plannen aan te scherpen, anders volgen mogelijk “andere handhavingsmiddelen”. Welke dit zijn, meldt de AP niet.