Buitenlandse Zaken staat in Marokko vastgehouden influencer bij

Het ministerie van Buitenlandse Zaken staat de Nederlands-Marokkaanse Armani L’Goumani bij, die volgens verscheidene media vastzit in Marokko. Dat laat een woordvoerder van het ministerie weten aan het ANP. Volgens de regionale omroep Rijnmond, die contact heeft gehad met de influencer, wordt ze vastgehouden nadat ze had meegedaan aan een Marokkaanse blinddatingshow op YouTube.

Na L’Goumani’s deelname aan het datingprogramma ontstond ophef, onder meer door haar rok, die volgens sommigen te kort was. Ook het feit dat ze haar blind date liet kiezen door een hond werd niet op prijs gesteld.

L’Goumani werd op het vliegveld tegengehouden toen ze op weg terug was naar Nederland. “Er werd me verteld dat ik me moest melden bij de dichtstbijzijnde politie voor enkele vragen in verband met een onderzoek dat loopt”, vertelde de 20-jarige influencer eerder aan Rijnmond. Ze huurt tot ze terug mag een appartement in Marokko.

Het was niet haar bedoeling om mensen te beledigen, laat ze weten. “Het was meer voor de fun. Ik respecteer de normen en waarden van Marokko, ondanks dat ik niet de enige ben die er misschien zo bijloopt.” Als ze dit had geweten, had ze nooit meegedaan, zei ze tegen Rijnmond. “Ik hoop niet dat ik vast ga zitten.” Op ‘opzettelijke naaktheid en onfatsoenlijkheid’ staat in Marokko volgens de omroep twee jaar celstraf en een boete van 50 euro.

De woordvoerder van het ministerie liet eerder deze donderdag weten klaar te staan om consulaire bijstand te verlenen, maar dat er nog geen verzoek was binnengekomen.