Gelderland wil 12.000 huizen bouwen bovenop bestaande daken

De provincie Gelderland denkt dat er komende vijf jaar 12.000 huur- en koopwoningen bijgebouwd kunnen worden door verdiepingen toe te voegen aan bestaande gebouwen, het zogenoemde ‘optoppen’. De provincie gaat woningbouwcorporaties en gemeenten helpen dit te realiseren in Gelderland.

Zuid-Holland maakte eind vorig jaar ook al bekend met het optoppen aan de slag te gaan. In Gelderland staat de methode volgens een woordvoerder nog helemaal “in de kinderschoenen”. Toch denkt de provincie dat het bouwen van 12.000 huizen in vijf jaar “realistisch” is. Woningen bovenop bestaande woningen zijn volgens Gelderland een goed alternatief voor nieuwbouw, omdat ze geen extra (schaarse) grond kosten en de bouw duurzamer en goedkoper is. Het bouwen van een optopwoning duurt volgens een woordvoerder maximaal twee jaar. Maar sommige kunnen er mogelijk al in een jaar staan.

De woningen zijn vaak kleiner en de bedoeling is dat ze ook goedkoper zijn voor woningzoekenden dan normale nieuwbouw. “Dat is goed nieuws voor starters op de woningmarkt”, zegt verantwoordelijk gedeputeerde Dirk Vreugdenhil. De eerste woningen komen in Ede, waar de gemeente samen met woningcorporatie Woonstede zes gebouwen gaat optoppen. De eerste huizen moeten daar eind volgend jaar op het dak staan.

Gelderland moet tot 2030 in totaal 104.000 woningen bijbouwen. Dat gaat volgens experts moeilijk worden, onder meer door het gebrek aan ambtenaren en geld.