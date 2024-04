Zeeland investeert miljoenen in wonen, wegen en leefbaarheid

De provincie Zeeland investeert de komende jaren vele miljoenen in onder meer wonen, wegen en leefbaarheid. Zo komt er in de periode 2025 tot en met 2027 jaarlijks 3 miljoen euro beschikbaar voor subsidies voor het verbeteren van de bestaande woningvoorraad en het versnellen van de woningbouw.

Ook moet de provincie 500.000 euro vrijmaken voor de Westerschelde Ferry tussen Vlissingen en Breskens, omdat die verlies lijdt. “De ferry is echt een zorgpunt”, zegt gedeputeerde Jo-Annes de Bat (financiën) in een toelichting op de voorjaarsnota. “Dat heeft te maken met indexaties en de toenemende kosten van onderhoud. We waren al bezig met het versnellen van de zoektocht naar nieuwe schepen, en die zoektocht moeten we nog verder versnellen.” De provincie wil de huidige schepen vervangen door boten die geen schadelijke stoffen uitstoten.

Verder trekt Zeeland in de voorjaarsnota voor de komende vier jaar 2 miljoen euro uit voor de voorbereiding op de aanpassing van de Deltaweg (N256) tussen Goes en Colijnsplaat. Deze weg is een van de belangrijkste verkeersaders van Zeeland voor het personen- en goederenvervoer. In het zomerseizoen is het er extra druk door het toeristenverkeer. “In de onderzoeken richten we ons in eerste instantie op verkeersveiligheidsmaatregelen” legt De Bat uit. Hij voegt eraan toe dat de optie tot verdubbeling open wordt gehouden, maar dat dit niet “per se noodzakelijk is”.

Ook willen GS voor in totaal 20 miljoen euro bijdragen aan de zogeheten ‘regiodeal” waarvoor het Rijk begin vorig jaar al 30 miljoen euro beschikbaar stelde voor de periode 2023 tot en met 2027. Dat geld is bedoeld om de leefkwaliteit en het vestigingsklimaat te verbeteren in het gebied rond het Kanaal Gent-Terneuzen en het haven- en industriegebied bij Vlissingen en de gemeente Borsele. Die doelen wil de provincie met andere betrokken partijen bereiken door te investeren in gezondheid, natuur, binnensteden en dorpskernen.

Ook maakt de provincie in de periode 2025 tot en met 2027 jaarlijks 2 miljoen euro vrij voor het behoud van cultureel erfgoed. Dat geld is onder meer bestemd voor de uitbreiding van een bestaande subsidieregeling voor restauratie van rijksmonumenten.