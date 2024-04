MIVD ziet toename van Russische cyberoperaties tegen Nederland

Rusland heeft het afgelopen jaar meer cyberoperaties uitgevoerd tegen Nederland en zijn bondgenoten, schrijft de militaire inlichtingen- en veiligheidsdienst MIVD in haar jaarverslag. De toename heeft te maken met de oorlog in Oekraïne.

De dienst werkt de Russen actief tegen. De MIVD heeft “actie ondernomen om de digitale bewegingsvrijheid van Russische statelijke actoren om cyberoperaties uit te voeren tegen Nederland, Europese en NAVO-bondgenoten en Oekraïne in te perken”, staat in het verslag.

Er is onder meer gezorgd dat de “digitale bewegingsvrijheid” van Russische hackers die werken in opdracht van de Russische autoriteiten is beknot. Deze rol van deze hackers in de Russische digitale spionage, sabotage en beïnvloeding neemt volgens de MIVD toe.

Ook deelt de militaire inlichtingendienst informatie met Oekraïne waarna instellingen in dat land zelf actie kunnen ondernemen. De MIVD heeft “hierdoor bijgedragen aan het beschermen van Oekraïense overheidsnetwerken en kritieke infrastructuur”.

“De dreiging die vanuit Rusland komt is groot”, zegt de directeur van de MIVD, schout-bij-nacht Peter Reesink. Dat komt volgens hem omdat Nederland een “belangrijk militair knooppunt” is en omdat in de Noordzee “veel dataknooppunten” liggen.

De Russen proberen inzicht te krijgen in de wapenhulp die naar Oekraïne gaat. Dat gebeurt onder meer met cyberoperaties in landen die onderdeel zijn van deze aanvoerroute. Nederland is daarvan ook het doelwit geworden, aldus de inlichtingendienst.

Een ander land dat meer digitaal spioneert, is China. Dat is vooral gericht op hightech zoals de halfgeleiderindustrie. Vorig jaar bleek Defensie zelf ook te zijn gehackt door China. Op een computersysteem van de krijgsmacht werd Chinese spionagesoftware gevonden.