Provincie Utrecht wil PAS-melders voorrang geven in stikstofbank

Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht willen bij het uitgeven van stikstofruimte voorrang geven aan de zogeheten PAS-melders, boeren en andere ondernemers die in de knel zijn gekomen door het stikstofbeleid van de overheid. De provincie stelt dat ze hiermee PAS-melders kan helpen bij de legalisatie van hun bedrijf.

Vrijgekomen stikstofruimte in de provincie Utrecht kan sinds juli 2023 worden opgeslagen in de Utrechtse stikstofdepositiebank. Hiermee kan stikstofruimte die op een bepaalde plek vrijkomt, bijvoorbeeld door een veehouder die stopt, worden gereserveerd om op een later moment uit te geven.

De vrijgekomen stikstofruimte komt altijd eerst ten goede aan de natuur. Wanneer de stikstofruimte niet noodzakelijk blijkt te zijn voor natuurherstel, kan de provincie die voor andere doeleinden inzetten. “Hoewel het eigenlijk aan het Rijk is om met een oplossing voor de PAS-melders te komen, hebben we met deze bank een instrument in handen waarmee we, als er ruimte is, ook als provincie PAS-melders kunnen helpen”, zegt gedeputeerde Mirjam Sterk (transitie landelijk gebied). “Daarnaast helpt de stikstofbank ons om de gebiedsgerichte aanpak te vergemakkelijken en om meer ruimte te creëren voor het verlenen van juridisch houdbare vergunningen.”

Provinciale Staten van Utrecht besluiten in de vergadering van 26 juni of zij instemmen met het voorstel.

PAS-melders hadden onder het oude stikstofbeleid geen vergunning nodig. Zij konden door de beperkte omvang van hun bedrijf volstaan met een melding. De Raad van State zette vijf jaar geleden een streep door dat beleid.