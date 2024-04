Noodverordening rond Gronings vliegveld tijdens XR-actie zaterdag

Burgemeester Marcel Thijsen van de gemeente Tynaarlo heeft een noodverordening afgegeven voor Groningen Airport Eelde (GAE) en de directe omgeving. De reden is een demonstratie van Extinction Rebellion (XR) bij het vliegveld zaterdag. De noodverordening geldt van vrijdag 19 april 15.00 uur tot zondag 21 april 15.00 uur.

De demonstranten mogen zolang de noodverordening geldt geen “voorwerpen of stoffen” op zak hebben waarmee het hekwerk om het vliegveld beschadigd kan worden. Verder is het verboden om iemand vast te maken of vast te ketenen, vernielingen aan te brengen en het luchthaventerrein binnen te dringen. Bovendien mag de Burgemeester Legroweg niet worden geblokkeerd “omdat deze essentieel is als calamiteitenroute voor hulpdiensten en voor de bereikbaarheid van zorginstellingen in de buurt”.

“Demonstreren is een grondrecht en dat zullen wij, mits het binnen de regels gebeurt, altijd faciliteren”, aldus Thijsen. De burgemeester stelt dat het wel nodig is om met de noodverordening “een rode lijn” aan te geven, namelijk het blokkeren van wegen en het illegaal betreden van het luchthaventerrein. “Als dat laatste gebeurt, kan niet gegarandeerd worden dat medische donorvluchten en het Mobiel Medisch Team met de traumahelikopter kunnen opstijgen en landen. Dat moet, voor de gezondheid van eenieder, te allen tijde gegarandeerd zijn.”

De demonstratie van XR staat gepland van 12.00 uur tot 15.00 uur. De klimaatactivisten willen dat het vliegveld gesloten wordt en dat de provincies Groningen en Drenthe er geen geld meer in investeren. Ook willen ze een einde aan subsidies voor de fossiele industrie. Eerder demonstreerde de actiegroep al bij Maastricht Aachen Airport en Eindhoven Airport.