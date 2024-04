Extra maatregelen bij Nationale Herdenking om kans op verstoringen

Er worden dit jaar extra maatregelen genomen tijdens de Nationale Herdenking op 4 mei op de Dam, vanwege de kans op spontane protestacties of verstoringen. Zo worden maximaal 10.000 mensen toegelaten op het plein, zijn borden, vlaggen of versterkers niet toegestaan en moeten alle aanwezigen daarop gefouilleerd worden.

De Amsterdamse driehoek (burgemeester, hoofdofficier van justitie, politiechef) en het Nationaal Comité 4 en 5 mei melden dat de extra maatregelen genomen worden in nauwe samenwerking met de Nationale Coördinator Terrorisme en Veiligheid (NCTV). De NCTV en de politie benadrukken dat zij de kans op spontane protestacties of verstoringen aanwezig achten, maar dat de kans op een aanslag in vergelijking met voorgaande jaren niet groter is.

Volgens burgemeester Femke Halsema zou het kunnen gebeuren dat er vlaggen meegedragen worden op de Dam, dat er gescandeerd gaat worden, of dat “zelfs de twee minuten stilte verstoord zouden kunnen worden”. De aanleiding voor de hogere kans op verstoringen is volgens de driehoek “de toegenomen maatschappelijke spanning en een grote actiebereidheid tot protest onder de bevolking, onder andere ingegeven door het oorlogsgeweld tussen Israël en Hamas en de verdere spanningen in het Midden-Oosten”.

In andere jaren stonden er naar schatting 20.000 mensen op de Dam. Door dit jaar de helft minder mensen toe te laten, kan de politie “sneller ingrijpen bij een eventuele verstoring”, aldus de driehoek. “Meer ruimte voor het publiek betekent ook minder kans op verdrukking bij een incident.”

Het publiek mag geen vlaggen, borden of geluidsversterkende apparatuur meenemen. “De politie zal aanwezigen hierop fouilleren voordat ze de Dam betreden.” Ook zijn demonstraties in de buurt van de Dam niet toegestaan. “Als organisatoren zich melden dan worden ze door de burgemeester verwezen naar plekken op gepaste afstand zodat de demonstraties de herdenking niet kunnen verstoren.”

De maatregelen moeten ervoor zorgen dat de herdenking “waardig, beheerst en veilig” verloopt. Toch is het volgens de driehoek niet helemaal uit te sluiten dat er verstoringen plaatsvinden. Daarom zouden er vooraf nog meer maatregelen opgelegd kunnen worden, “mocht daar in aanloop naar de herdenking aanleiding voor zijn”.