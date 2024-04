Adema tevreden met Europees plan voor alternatieve kunstmest

De Europese Commissie is al met een voorstel gekomen om kunstmest van dierlijke mest te maken. Demissionair minister Piet Adema van Landbouw verwelkomt de snelheid waarmee Brussel de zaak aanpakt. Nederland heeft lang gepleit voor het kunstmestalternatief (Renure).

Het voorstel is vrijdag naar buiten gekomen, aldus Adema. “De eerste indruk lijkt goed te zijn.” Pas vorige maand kondigde de Europese Commissie aan een plan te gaan maken voor de alternatieve kunstmest. Dat het voorstel er nu al ligt, betekent dat het snel gaat, zegt hij. “De vaart zit erin.”

Het voorstel moet nog wel een hele procedure door in Brussel, maar de bewindsman kan nu al wel aan de slag met het voorstel en voorbereidingen treffen voor boeren hoe ze het straks moeten toepassen, zegt hij. Nederlandse boeren hebben een mestoverschot en dat kost veel geld. Als ze de mest kunnen omzetten in kunstmest scheelt dat hen in de portemonnee.