Kabinet laat populaire Snapchat en TikTok onderzoeken

Het demissionaire kabinet gaat een zogeheten Kinderrechten Impact Assessment (KIA) uitvoeren op Snapchat, Instagram en TikTok. Deze sociale platforms zijn uiterst populair bij jongeren. Zo’n onderzoek moet risico’s in kaart brengen voor kinderen, hun rechten en hun welzijn.

Staatssecretaris Alexandra van Huffelen van Digitalisering geeft in een brief aan de Tweede Kamer aan dat meer dan de helft (50 tot 70 procent) van de kinderen dagelijks gebruikmaakt van Snapchat, Instagram of TikTok. Zo’n KIA is “een hulpmiddel om te komen tot de best mogelijke beoordeling van de digitale dienst in relatie tot de rechten en het welzijn van kinderen”.

Begin dit jaar maakte de Europese Commissie bekend onderzoek te gaan doen naar TikTok dat van een Chinees bedrijf is. Dat onderzoek richt zich op de vraag of het sociale platform de rechten van minderjarigen voldoende beschermt en of het ontwerp van de site niet verslavend is.

Kinderen kunnen schade oplopen door het gebruik van sociale media. Facebook-oprichter Mark Zuckerberg heeft daarvoor eerder dit jaar in een hoorzitting in de Amerikaanse Senaat zijn excuses aangeboden. Ook zou desinformatie worden verspreid via de platforms en vrezen veel westerse landen dat China TikTok misbruikt om data van gebruikers te verzamelen.