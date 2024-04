Staatssecretaris wacht gesprek met Meta af voor Facebook-besluit

De overheid blijft voorlopig via Facebook communiceren met burgers. Demissionair staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Digitalisering) wil wel in gesprek met moederbedrijf Meta na een advies van waakhond Autoriteit Persoonsgegevens. De AP zegt in een advies dat de eerder vastgestelde “hoge risico’s” weggenomen moeten worden.

De AP adviseert het gebruik van Facebookpagina’s te staken “nu er onduidelijkheid bestaat over een aantal fundamentele vragen”. Die vragen gaan vooral over de verwerking van gegevens van burgers die Facebookpagina’s van de overheid bezoeken. Die verwerking moet volgens de wet gaan en “de noodzaak, doeleinden, rolverdelingen en grondslagen van deze verwerkingen” moeten duidelijk worden.

Van Huffelen benadrukt in een brief aan de Tweede Kamer dat de overheid via Facebookpagina’s wel veel burgers bereikt, en “op een zo laagdrempelig mogelijke manier” burgers kan informeren en met hen kan communiceren. Daarom wil de overheid het liefst door met Facebook.

Van Huffelen gaat in gesprek met het moederbedrijf van het sociale netwerk en zal de adviezen van de AP voorleggen aan de techgigant. Als Meta niet wil meewerken aan het verminderen van alle hoge risico’s “zal het gebruik van Facebook Pages moeten worden beperkt of gestaakt”, aldus de bewindsvrouw. Ze wil zo snel mogelijk, uiterlijk voor het zomerreces, duidelijkheid van Meta.

Volgens de AP is het niet duidelijk wat Meta doet met de gegevens van mensen die een Facebookpagina van de overheid bezoeken. “Dat het hierbij ook kan gaan om informatie over kinderen en jongeren, maakt dit nog belangrijker. Zij zijn online kwetsbaar en hebben extra bescherming nodig”, verklaart voorzitter Aleid Wolfsen. Volgens hem zouden overheidsorganisaties zulke platforms “niet moeten inzetten als communicatiekanaal als zij concluderen dat zij niet zeker weten wat er met de gegevens van mensen gebeurt”.