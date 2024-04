Adviesrapport over archief Bijlmervliegramp gepresenteerd

In Amsterdam-Zuidoost wordt vrijdagochtend een adviesrapport gepresenteerd over het archief van de Bijlmervliegramp. Het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding (ACOI) komt met dat rapport, genaamd ‘Geen afgesloten hoofdstuk’, na een door de Tweede Kamer unaniem gesteunde motie van Pieter Omtzigt (NSC).

Op 4 oktober 1992 stortte een vrachtvliegtuig van de Israëlische maatschappij El Al neer op de flats Groeneveen en Kruitberg in Amsterdam. Daarbij kwamen, voor zover bekend, 43 mensen om het leven, onder wie de drie bemanningsleden van de Boeing van El Al. Veertig appartementen werden weggevaagd en meer dan 135 appartementen stonden in brand.

Na de ramp ontstond veel onduidelijkheid. Zo is niet precies bekend hoeveel mensen er zijn omgekomen, omdat er veel mensen zonder papieren in de flats zouden wonen, en waren er vragen over wat er in het vliegtuig zat. Hulpverleners en buurtbewoners kregen gezondheidsklachten en de zwarte doos met daarin de vluchtinformatie is nooit teruggevonden.

In april vorig jaar vroeg de Tweede Kamer om de geheime archiefstukken openbaar te maken van de voormalige Rijksluchtvaartdienst, die onderzoek deed naar de ramp. Dat zou een deel van de onbeantwoorde vragen moeten ophelderen.

Het rapport moet duidelijk maken of en hoe het archief over de vliegramp meer openbaar en toegankelijk kan worden. Omtzigt is uitgenodigd om het advies namens de Tweede Kamer in ontvangst te nemen van ACOI-voorzitter Ineke van Gent. De presentatie in het stadsdeelkantoor begint om 11.00 uur.