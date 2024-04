Inez Weski: OM deed mij voorstel kroongetuige te worden

Het Openbaar Ministerie heeft Inez Weski voorgesteld kroongetuige dan wel “bijzondere informant met gunsten” te worden, na haar arrestatie vorig jaar april. Dat zegt de voormalig advocate vrijdag in een interview met NRC. Weski zat vorig jaar enkele weken in voorarrest. Zij noemt het gesprek met twee officieren van justitie over mogelijke afspraken “het eigenaardigste” wat ze tijdens haar detentie heeft meegemaakt. Ze heeft het gesprek “na een kwartiertje” beëindigd. Vrijdag verschijnt het boek dat Weski schreef over haar uitzonderlijke lotgevallen sinds haar arrestatie, getiteld Het geluid van de stilte.

Het Openbaar Ministerie verdenkt Weski (69) van deelname aan een criminele organisatie die zich toelegt op internationale drugshandel en witwassen, en het schenden van geheimen. De ex-advocaat zou informatie van haar cliënt Ridouan Taghi vanuit de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught met zijn contacten in de buitenwereld hebben gedeeld.

Weski is sinds juli vorig jaar geen advocaat meer. Taghi, hoofdverdachte in het omvangrijke liquidatieproces Marengo, is in februari door de rechtbank veroordeeld tot een levenslange celstraf. Zijn zaak loopt momenteel in hoger beroep.

In het NRC-interview toont Weski zich verontwaardigd over het voorstel van het OM. “Ik hoorde het aan. Ik dacht: hoe durft men.” Weski is een verklaard tegenstander van de inzet van kroongetuigen. “Een terminaal giftig quasibewijsmiddel”, noemt zij het.

Het OM wil niet inhoudelijk reageren op de ontboezemingen van Weski, omdat ze verdachte is in een lopend strafrechtelijk onderzoek. “Het OM zal haar zaak en persoonlijke omstandigheden niet in de media bespreken”, zegt een woordvoerder. “Deze komen aan de orde wanneer de strafzaak kan worden behandeld door de rechtbank. Op dit moment is nog niet bekend wanneer dat kan zijn. Het OM wilde het strafdossier vorig jaar aan de rechtbank voorleggen. Door de verdediging worden bij de rechtbank Rotterdam meerdere formele procedures gevoerd.”