Vijlbrief tekent in Groningen wet die einde maakt aan gaswinning

In het Groningse dorp Kolham tekent demissionair staatssecretaris Hans Vijlbrief (Mijnbouw) vrijdag symbolisch de wet die definitief een einde maakt aan de gaswinning uit het Groningenveld. Ruim zestig jaar geleden werd in een weiland bij Kolham voor het eerst Gronings gas ontdekt. Dat was het startsein voor de decennialange winning van gas in de provincie.

Bij de ceremonie in Kolham zijn onder meer Groningse bestuurders, inwoners en maatschappelijke organisaties aanwezig. Staatssecretaris Vijlbrief spreekt kort tijdens de bijeenkomst. Ook de Groningse ‘gasgedeputeerde’ Susan Top en Jan Wigboldus, voorzitter van belangenorganisatie het Groninger Gasberaad, nemen het woord.

De Eerste Kamer stemde dinsdag voor de wet die de sluiting van het Groningengasveld regelt. Deze wet maakt officieel een einde aan de gaswinning, die de Nederlandse economie veel opleverde, maar ook veel problemen veroorzaakte in Groningen. Het oppompen van het gas leidde tot aardbevingen en schade aan Groningse huizen. Veel woningen in de provincie moeten worden versterkt omwille van de veiligheid.

Het kabinet ziet het sluiten van de gasputten als een essentiële stap om het vertrouwen van de Groningers terug te winnen. De wet over het staken van de gaswinning gaat vrijdag al in, in plaats van de eerder genoemde datum van 1 mei. Koning Willem-Alexander heeft de wet woensdag ondertekend.

De Groninger Bodem Beweging (GBB) heeft Groningers opgeroepen vrijdag de provincievlag uit te hangen, om stil te staan bij het “historische besluit” om de gaswinning permanent te stoppen. Net als het Groninger Gasberaad heeft de GBB jarenlang actie gevoerd om de gaskraan dicht te draaien.