Raad van State oordeelt donderdag of derdelanders mogen blijven

De Raad van State, de hoogste bestuursrechter, laat volgende week donderdag weten of gevluchte derdelanders uit Oekraïne in Nederland mogen blijven. Op die dag om 10.00 uur volgt uitspraak in de beroepen die zijn aangespannen tegen beslissingen van lagere rechters.

Eerder had de Raad van State al bepaald dat derdelanders in afwachting van die uitspraak mochten blijven.

De derdelanders woonden met een tijdelijke verblijfsvergunning in Oekraïne toen Rusland dat land ruim twee jaar geleden binnenviel. Ze vluchtten naar Nederland en kregen hier bescherming, net als alle andere vluchtelingen uit Oekraïne. Ze mochten hier wonen, werken en studeren en hadden recht op leefgeld.

De overheid besloot om de opvang van derdelanders te stoppen en kreeg begin dit jaar goedkeuring van de Raad van State. Op 4 maart stopte de bescherming en voor 2 april moesten de derdelanders de opvanglocaties verlaten hebben. Ze ontvingen een terugkeerbesluit van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Veel derdelanders zijn daarop naar de rechter gestapt. De rechtbanken spraken elkaar tegen. Van sommige rechters mochten de derdelanders blijven, van andere rechters moesten ze weg.