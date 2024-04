In hoger beroep tot ruim 17 jaar cel voor aanslag op advocaat

Het gerechtshof in Arnhem heeft vrijdag in hoger beroep twee mannen veroordeeld tot celstraffen van ruim vijftien en ruim zeventien jaar voor de moordaanslag op de Enschedese advocaat Philippe Schol. De raadsman werd op 6 november 2019 in de buurt van zijn huis in het Duitse Gronau beschoten vanuit een rijdende auto, waarin de twee verdachten, Bert Jan ten V. (50) en Maikel T.T. (34), zaten. Schol overleefde de aanslag ternauwernood en liep blijvend letsel op.

Het hof heeft niet kunnen vaststellen wie van de twee verdachten heeft geschoten. Beiden hebben ontkend. Ten V., de eigenaar van de betrokken auto, zegt dat hij het voertuig die dag had uitgeleend, maar het hof gelooft dat niet. Ten V. is ook veroordeeld voor het schieten op de kantine van een sportschool in het Twentse Losser, op 2 oktober 2019. Bij beide incidenten is hetzelfde vuurwapen gebruikt, zo heeft het hof vastgesteld.

De aanslag op Schol en de beschieting van de sportschool hielden verband met elkaar. Schol trad op als curator bij het faillissement van de sportschool, evenals bij faillissementen van verwante sportscholen. Een en ander ging gepaard met conflicten, waarbij ook aan het adres van Schol bedreigingen werden geuit. Het hof noemt de aanslag op de curator “een aantasting van de rechtsstaat”. De impact van de moordpoging was destijds extra groot, omdat ruim twee maanden daarvoor in Amsterdam advocaat Derk Wiersum was vermoord.

De rechtbank legde Ten V. eerder 23 jaar cel op, omdat zij de beschieting van de sportschool bestempelde als poging tot moord. Het hof komt niet tot die kwalificatie. Er was wel iemand aanwezig in de sportschool, maar niet in de kantine. Volgens het hof komt het schieten neer op bedreiging en vernieling. Ook matigde het hof de straf omdat de zaak lang heeft geduurd. Dat gold ook voor verdachte T.T., die bij de rechtbank achttien jaar kreeg. Het Openbaar Ministerie had in hoger beroep dezelfde straffen geëist als de rechtbank had opgelegd.