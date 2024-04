Marcouch hoopt dat onderzoek demonstratierecht niet te lang duurt

Burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem hoopt dat het onderzoek dat het kabinet laat instellen naar de grenzen van het demonstratierecht niet heel erg lang gaat duren. Hij wil dat er snel regels komen die bepalen in hoeverre het recht op demonstratie het recht op onder meer veiligheid en geloof mag schenden. Marcouch heeft daar recent in een brief aan het kabinet nog voor gepleit naar aanleiding van pogingen tot koranverbrandingen in zijn stad.

“Het demonstratierecht is fundamenteel en cruciaal, een hoeksteen van de democratie”, aldus Marcouch. “Maar de rechten van anderen moeten ook gewaarborgd en beschermd worden. Daarom pleit ik voor wetten die grenzen stellen, bijvoorbeeld aan het verbranden of bevuilen van heilige geschriften en aan het verbranden van een vlag als symbool van een natie. Of aan manifestaties waardoor de nationale veiligheid of de veiligheid van Nederlanders in het buitenland in gevaar komt.” Vorige maand waren er serieuze zorgen dat een koranverbranding in Arnhem tot een terroristische aanslag zou kunnen leiden.

Marcouch is tevreden dat het kabinet door het instellen van een onderzoek laat zien “de signalen uit de samenleving serieus te nemen”. “Het is goed dat er zorgvuldig wordt gekeken naar hoe grondrechten met elkaar kunnen botsen en hoe daar iets aan gedaan kan worden”, zegt hij.