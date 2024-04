Sluiten Groningenveld is volledig verantwoord, herhaalt Vijlbrief

Het is ook met het oog op de Nederlandse gasvoorziening volledig verantwoord om het Groningenveld definitief te sluiten. Dat herhaalde demissionair staatssecretaris Hans Vijlbrief (Mijnbouw) vrijdag in het Groningse Kolham, waar hij in een schuur op het Groningse platteland symbolisch de wet ondertekende die formeel een einde maakt aan de gaswinning in de provincie.

De wet die het dichtdraaien van de gaskraan regelt, werd dinsdag aangenomen in de Eerste Kamer. De aanloop naar de stemming was onrustig. De VVD vroeg, gesteund door enkele andere fracties, om meer tijd voor vragen over de gevolgen van sluiting van het Groningenveld. Uiteindelijk was er dinsdag alsnog een meerderheid voor de wet, die woensdag werd ondertekend door de koning en vrijdag al in werking is getreden.

“Over het algemeen kunnen we een of twee hele koude winters aan”, zei Vijlbrief over de Nederlandse gasvoorraden en de leveringszekerheid. “En die koude winters komen bijna nooit meer voor. Ik heb daar totaal vertrouwen in dat dat kan.” De kans op twee zeer koude winters op rij is volgens het KNMI “1 op 80.000”, zei Vijlbrief eerder.

De bewindsman omschreef het Groningengasveld vrijdag als “een geschenk, maar wel een giftig geschenk. Je kan het niet meer gebruiken, het is te gevaarlijk. Het is verstandig dit nu op te geven, anders had ik het ook niet gedaan.”