In heel Groningen vlag uit om einde gaswinning

In Groningen wappert op veel plekken de provincievlag op de dag dat de wet ingaat die definitief een einde maakt aan de gaswinning uit het Groningenveld. Bij het provinciehuis, de Groningse en Noord-Drentse gemeenten, de waterschappen en de veiligheidsregio hangt de vlag in top.

De Groninger Bodem Beweging (GBB) heeft Groningers opgeroepen de provincievlag uit te hangen, om stil te staan bij het “historische besluit”. Ook tal van inwoners geven daar gehoor aan.

De provincie noemt de langverwachte sluiting een belangrijk begin, maar “we zijn er daarmee nog niet”. Veel mensen hebben nog te maken met stress door onveilige huizen en het lange wachten op versterking en schadeafhandeling.

De aardbevingen gaan door, ook nadat de winning uit het Groningengasveld is gestopt, zegt het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM). Wel neemt het aantal af, evenals de kans op zware aardbevingen. “Toch kunnen er nog aardbevingen plaatsvinden die zwaar genoeg zijn om in ieder geval een deel van de woningen te laten instorten”, aldus inspecteur-generaal Theodor Kockelkoren.

Hij riep deze week op het borgen van veiligheid prioriteit te geven. Het is volgens hem “belangrijk de versterkingsopgave zo snel als mogelijk af te ronden”. Hij pleit ervoor in de geplande wijziging van de Mijnbouwwet de nazorg in winningsgebieden te verduidelijken en wettelijk vast te leggen.

Er moeten nog zo’n 12.000 tot 13.000 adressen worden versterkt. Het SodM hamert erop dat dit volgens planning in 2028 moet zijn afgerond.