Pro-Palestijnse organisaties: geen plannen voor protesten 4 mei

De pro-Palestijnse actiegroepen XR Justice Now, Stichting Plant een Olijfboom en het Nederlands Palestina Komitee zijn niet van plan demonstraties te organiseren tijdens de Dodenherdenking op 4 mei. “Waarom zouden we dat doen?” reageert een woordvoerder van XR Justice Now.

Een woordvoerder van Stichting Plant een Olijfboom noemt het “belangrijk” altijd op te roepen tot rechtvaardigheid, maar vindt dat daarbij momenten gekozen moeten worden die daarvoor “het beste passen”. “Ik denk persoonlijk niet dat 4 mei zich het beste leent.”

De woordvoerder heeft ook andere groepen gesproken, maar zegt niet op de hoogte te zijn van organisaties die tijdens de Dodenherdenking wel willen demonstreren. “Wellicht zijn er ‘eenlingen’ die willen protesteren, maar wij hebben geen plannen gehoord.” Ze zegt wel te hopen dat “herdenken dat genocide nooit meer mag gebeuren gekoppeld wordt aan het heden”.

Het Nederlands Palestina Komitee spreekt zich uit tegen protesten tijdens de Dodenherdenking. “Ik heb niets hierover gehoord in ons circuit”, zegt een woordvoerder, die zich afvraagt wie achter de volgens Amsterdam aangemelde demonstratie tijdens de Nationale Dodenherdenking op de Dam zit. “4 mei moet niet overschaduwd worden door iets anders.”

Ook voor 5 mei zijn volgens de organisaties geen plannen voor protesten.

Vrijdag werd bekend dat tijdens de Nationale Herdenking op de Dam maatregelen worden getroffen om de kans op spontane protestacties en verstoringen te verkleinen. Zo mogen maximaal 10.000 mensen het plein op, zijn borden, vlaggen of versterkers verboden en moet iedereen gefouilleerd worden. Er is tot nu toe één demonstratie aangemeld. De gemeente Amsterdam zegt niet om welke organisatie het gaat.