XR maakt zich ‘grote zorgen’ over onderzoek demonstratierecht

Extinction Rebellion (XR) maakt zich “grote zorgen” over het onafhankelijke onderzoek dat het kabinet laat uitvoeren naar het demonstratierecht. De klimaatactiegroep spreekt van een onderzoek “naar het beperken” van dit recht. Volgens het kabinet wordt onderzocht of de huidige regels en voorwaarden nog voldoende aansluiten bij de actuele ontwikkelingen.

“Door heel Europa wordt vreedzaam (klimaat)protest gecriminaliseerd. Het aangekondigde onderzoek plaveit de weg voor extreme anti-demonstratiewetgeving, zoals die de afgelopen jaren in Engeland is ingevoerd”, aldus XR.

Volgens de klimaatactiegroep blijkt onder meer uit bevindingen van Amnesty International van vorig jaar dat het demonstratierecht in Nederland onder druk staat. XR vindt dat het kabinet verzaakt om serieus op dit signaal te reageren en in plaats daarvan zoekt “naar manieren om het demonstratierecht maximaal in te perken. Dit raakt aan de kern van onze rechtsstaat. Het kabinet zou niet klimaatprotest, maar de klimaatcrisis moeten aanpakken”.

Het kabinet besloot vrijdag om dit onderzoek te laten uitvoeren naar aanleiding van het groeiende aantal demonstraties, waarbij de grenzen van het recht worden opgezocht of overschreden. Ook zouden andere grondrechten en de nationale veiligheid volgens het kabinet in het gedrang kunnen komen bij de huidige demonstraties.