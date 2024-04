Heb effect uitspraak over Wilders onderschat, zegt Van der Burg

Demissionair staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) zegt het effect te hebben onderschat van zijn uitspraak over PVV-leider Geert Wilders die deze week leidde tot spanningen aan de formatietafel. Tijdens een interview in het radioprogramma Met het Oog op Morgen klinkt evenwel geen excuses uit de mond van de VVD’er.

In een debat noemde Van der Burg het deze week een “uitstekende keuze” dat de onderhandelaars hebben besloten dat er geen kabinet-Wilders I komt. Wilders noemde hem daarop “eng mannetje” in een tweet, waarop de andere formerende partijen later weer afkeurend reageerden.

“Nou ja, het ene effect schat je beter in dan het andere effect, zou ik maar zeggen”, blikt Van der Burg terug. Op de vraag of hij het achteraf gezien niet had moeten zeggen antwoordt hij: “Dat weet ik niet. Het was niet nodig voor het debat.” De politicus zegt de komende dagen “op een aantal zaken” terug te gaan kijken.

“Ik zei, ik heb begrepen dat de vier fractievoorzitters hebben gezegd dat er geen Wilders I komt. En dat vind ik een uitstekende keuze. Ik vind het ook goed dat ze alle vier in de Kamer blijven zitten”, legt Van der Burg de door Wilders gehekelde opmerking uit.