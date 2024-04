Vijlbrief: einde gaswinning is nieuwe periode voor Groningen

Het definitief sluiten van het Groningengasveld luidt een nieuwe periode in voor Groningen, een waarin het risico op aardbevingen “steeds kleiner wordt”. Dat zei demissionair staatssecretaris Hans Vijlbrief (Mijnbouw) vrijdag in het Groningse dorp Kolham, waar hij symbolisch de wet ondertekende die regelt dat de decennialange winning van gas in de provincie permanent stopt.

Vijlbrief benadrukte dat, hoewel de gaskraan nu dichtgaat, er nog veel nodig is om het vertrouwen en de schade van de Groningers te herstellen. “We zijn er nog niet”, zei hij in Kolham. “Het is hooguit het begin van de Groningse lente. Er moet nog heel veel hersteld worden. Huizen, maar ook gemeenschappen. Dorpen, maar ook vertrouwen. Dat kan nu met nog meer kracht doorgaan. De Groningers hadden altijd gelijk en hebben het vandaag ook gekregen”, zei hij onder luid applaus.