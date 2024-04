De A59 in de richting van Den Bosch is weer open, meldt Rijkswaterstaat Verkeersinformatie. De snelweg was zaterdagochtend urenlang afgesloten tussen Waalwijk en Waalwijk-Centrum, na een ongeluk dat daar rond 06.30 uur gebeurde. Rond 13.00 uur liet Rijkswaterstaat weten dat het politieonderzoek was afgerond.

Door het ongeluk, waarbij twee voertuigen betrokken waren, raakte een automobilist gewond. Over de aard van de verwondingen is niets bekendgemaakt.