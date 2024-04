Circa 90 activisten verwijderd van demonstratieplek Den Haag

De politie heeft zaterdag zo’n negentig milieuactivisten verwijderd van een demonstratieplek in Den Haag, laat een woordvoerder weten. “Ze zijn met bussen verplaatst en op een andere locatie weer vrijgesteld. Ze hebben geen strafbare feiten gepleegd, dus we maken geen proces-verbaal op.”

Eerder zei een woordvoerder van de activisten al dat de politie was overgegaan tot het meenemen van de betogers. Volgens haar waren er ongeveer honderd demonstranten. Het protest was voor het hoofdkantoor van TotalEnergies, waarbij een kruispunt werd bezet.

Het protest was gericht tegen de bouw van een oliepijplijn in Afrika. TotalEnergies is daarbij betrokken, aldus de activisten. Volgens Extinction Rebellion (XR), een van de deelnemende actiegroepen, vroeg de politie of de betogers wilden vertrekken, maar dat weigerden ze.

“We eisen dat deze oliegigant stopt met de aanleg van de verwoestende oliepijplijn EACOP in Uganda en Tanzania”, aldus XR op X. Die zorgt daar voor ecologische vernietiging en schending van de mensenrechten, waarschuwt de organisatie. “En als Total deze keer niet luistert, dan komen we terug met nog veel meer!”, werd beloofd.

Activisten van XR zijn zaterdag ook bezig met een demonstratie bij Groningen Airport Eelde. Ze willen dat het vliegveld dichtgaat en dat de provincies Groningen en Drenthe stoppen met het geven van subsidies aan de luchthaven. Voor het gebied is een zogeheten noodverordening van kracht, die beperkingen oplegt aan de demonstranten.