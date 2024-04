PvdA wil zich niet laten opjagen over samenwerking met GroenLinks

De PvdA-leden willen zich niet laten opjagen om tot een nauwere samenwerking met GroenLinks te komen. Een voorstel van een PvdA’er om al binnen een jaar een ledenreferendum te houden over een fusie, werd op een congres in Apeldoorn door driekwart van de aanwezigen verworpen. Verreweg de meesten (80 procent) schaarden zich zoals verwacht achter een nauwere samenwerking met GroenLinks.

In deze motie van het partijbestuur staat dat wordt verkend op welke manier de beide partijen dat kunnen gaan doen, met een fusie, alliantie of een nieuwe beweging. Tegenstanders van een sneller referendum willen dat die opties eerst goed worden onderzocht en dat ook de sociaal-democratische waarden daar goed in worden verankerd. Daarvoor zijn ook gesprekken nodig met de PvdA-leden in het land.

Tijdens het congres viel amper een onvertogen woord over de samenwerking met GroenLinks tot nu toe. Die werd in 2021 in gang gezet met afspraken over bepaalde thema’s waarbij gezamenlijk zou worden opgetrokken. In de Eerste Kamer werd vorig jaar voor het eerst één fractie gevormd en na de verkiezingen gebeurde hetzelfde in de Tweede Kamer. Daar was ook een gemixte kandidatenlijst.

De partij onder aanvoering van PvdA’er van huis uit Frans Timmermans, haalde in november 25 Kamerzetels en werd daarmee de tweede partij, na de PVV.

Later zaterdag congresseert ook GroenLinks over een soortgelijke motie over nauwere samenwerking, in dezelfde zaal. De dag wordt afgesloten met een gezamenlijk Europees deel en een toespraak van de Europese lijsttrekker Bas Eickhout, en van Timmermans.