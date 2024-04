Openbaar vervoer staat 3 minuten stil uit protest tegen geweld

Treinen, stads- en streekbussen, metro’s en trams staan zaterdagavond om 22.30 uur drie minuten stil. Winkels op stations houden dan de deuren dicht. Het is een protest tegen het geweld waar ov-personeel geregeld mee te maken krijgt.

Het tijdstip is niet willekeurig gekozen. Vorige week zaterdag werd om die tijd in een trein tussen Delft en Den Haag een NS-conductrice ernstig mishandeld door een groep jongeren. Een machinist werd geslagen. Voor de NS was daarmee de maat vol. De spoorwegen kondigden begin deze week de actie aan. Die kreeg al snel bijval van vakbonden en andere vervoerders, zowel in de regio’s als in de steden.

Tijdens de drie minuten durende actie krijgen alle NS-reizigers, zowel in stilstaande treinen als op stations, een omroepbericht te horen waarin medewerkers vertellen over de agressie tegen spoorwegpersoneel. Daar moet wat hen betreft een eind aan komen. “Wees een beetje lief voor elkaar, en voor ons”, is de slottekst.

Spoorwegvakbond VVMC heeft al haar machinisten en conducteurs opgeroepen ook aan de actie mee te doen, niet alleen degenen die toch al aan het werk zijn, maar ook de leden die vrij zijn. Die worden gevraagd in uniform naar een standplaats te komen. De mishandelde conductrice is ook lid van de VVMC.

Afgelopen jaar registreerde de NS naar eigen zeggen 1042 geweldsincidenten tegen medewerkers, 8 procent meer dan in 2022. Het gaat om bedreigingen, bespugen of fysiek geweld. In datzelfde jaar meldden NS-medewerkers ruim 2300 gevallen van verbale agressie, zoals schelden en beledigen.