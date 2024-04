Door storing meldt COA niet hoeveel mensen in Ter Apel zitten

Het is niet bekend hoeveel asielzoekers afgelopen nacht in het aanmeldcentrum in Ter Apel hebben geslapen. Het systeem om dat door te geven, werkt niet en daardoor meldt het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) geen cijfers. Het is nog niet bekend wanneer de cijfers alsnog komen.

In het aanmeldcentrum mogen maximaal 2000 mensen overnachten. De laatste keer dat het aantal asielzoekers onder die grens bleef, was op vrijdag 8 maart, zes weken en een dag geleden. Voor elke nacht dat er te veel mensen in Ter Apel verblijven, moet het COA een dwangsom van 15.000 euro betalen aan de gemeente Westerwolde, waar Ter Apel onder valt. Het totaalbedrag is opgelopen tot meer dan 600.000 euro

De afgelopen anderhalve week verblijven steeds meer dan 2200 mensen in Ter Apel, ruim tweehonderd mensen meer dan is toegestaan. Ook de noodnachtopvang in Zuidwolde, die tweehonderd bedden heeft, is vrijwel voortdurend vol.