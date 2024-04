Timmermans haalt uit naar Wilders, waarschuwt VVD en NSC

GroenLinks-PvdA-leider Frans Timmermans heeft op een gezamenlijk ledencongres fel uitgehaald naar Geert Wilders. Hij verwijt de PVV-leider dat de kabinetsformatie al vijf maanden duurt en vooral door zijn toedoen alleen maar “tot heel veel ruzie heeft geleid en nul oplossingen”. En al die tijd gebeurt er niets aan “de noden van de samenleving” vindt Timmermans, die zinspeelt op een einde van de huidige formatiepogingen van PVV, VVD, NSC en BBB.

“Ik heb altijd gezegd: de leider van de grootste fractie mag het initiatief nemen bij de kabinetsformatie. Maar er komt ook een punt waarop hij dat voorrecht verspeelt. En dat punt komt nu steeds dichterbij. Die vier kunnen Nederland niet eindeloos aan het lijntje houden. De vraag is alleen maar wanneer gaan VVD en NSC dat ook inzien? Komen zij tot inkeer? Of gaan ze een riskant experiment aan met een man die niet anders kan dan verdeeldheid zaaien?” Want, vindt Timmermans, “als je meer dan twintig jaar lang verdeeldheid zaait, kun je nooit eenheid oogsten”.

Afgelopen week had Timmermans nog in het AD aangegeven dat hij vindt dat de formerende partijen naar alternatieven moeten kijken als zij er op 1 juni niet uit zijn. GroenLinks-PvdA is met 25 zetels de tweede fractie in de Tweede Kamer. In beginsel krijgt die partij het initiatief als andere pogingen niet lukken. Omdat een coalitie zonder de VVD (24 zetels) vrijwel onmogelijk wordt, heeft Timmermans de deur voorzichtig opengezet naar de VVD, mochten de liberalen aankloppen. In de campagne stonden beide partijen vaak lijnrecht tegenover elkaar.

De GroenLinks-PvdA-leider hekelt ook de “permanente Twitter-incontinentie” van Wilders. Die gaan dan over Oekraïne en de NPO, maar “geen woord over het minimumloon, geen woord over huurders of over de afschaffing van het eigen risico in de zorg”. Wilders gebruikt X vooral om te “sarren, beledigen en vernederen. Niemand kan dat beter dan hij”, zegt Timmermans.

Tegelijk is het volgens hem niet zo gek dat de PVV-leider alleen maar problemen benoemt en niet komt met oplossingen. “Als je twintig jaar lang op ieder probleem een volstrekt onmogelijke, ongrondwettelijke en onfatsoenlijke oplossing hebt geplakt, kan je niet ineens oplossingen aandragen en het land besturen. Dat kan niet.”

Timmermans wil er alles aan doen om te voorkomen dat Wilders aan de macht komt. Hij waarschuwt VVD en NSC dat zijn partij “keihard oppositie” gaat voeren als de PVV-leider door hen “in het zadel wordt gehesen”. Hun beleid zal leiden tot “Russisch roulette” met de belangen van werknemers, gepensioneerden en huurders” en ook “met onze nationale veiligheid”, zei Timmermans, die Wilders wegzette als een “zelfverklaard bewonderaar van de Russische president Vladimir Poetin”.