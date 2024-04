Hamburg wil geen Oranjecamping op paardenrenbaan

De autoriteiten in Hamburg willen niet dat de paardenrenbaan in de Duitse stad tijdens het komende EK voetbal een camping wordt voor Nederlandse supporters. Ze vinden het niet veilig, laat het stadsdeel Mitte zaterdag weten aan de regionale omroep NDR.

Volgens de lokale autoriteiten heeft het terrein maar één ingang. Ze verwachten ook grote verkeersproblemen. In de omgeving zijn bovendien te weinig parkeerplaatsen. Omwonenden zien ook het vooruitzicht van duizenden supporters op de renbaan niet zitrten.

Hamburg zoekt nu naar een andere locatie. Volgens de NDR is een festivalterrein in de buurt van de havens in beeld als camping voor Nederlandse supporters.

Oranje speelt zijn eerste EK-duel op 16 juni in Hamburg tegen Polen. Het stadion biedt plaats aan ruim 50.000 toeschouwers. Voetbalbond KNVB heeft 11.000 tickets ontvangen.