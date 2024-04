Bussen, trams, treinen en metro’s staan drie minuten stil

Door heel Nederland hebben treinen, stads- en streekbussen, metro’s en trams zaterdag om 22.30 uur drie minuten stilgestaan. Winkels op stations sloten ook de deuren. Daarmee werd geprotesteerd tegen het geweld dat regelmatig tegen ov-personeel wordt gebruikt.

Een woordvoerder van NS zegt dat “zoals ik het nu kan bezien” alle treinen in Nederland drie minuten stilstonden en dat daarmee de actie geslaagd is. “Reizigers die ik heb gesproken hebben veel begrip voor het protest. We beschouwen dat als een steun in de rug.”

Vakbondsleider Wim Eilert van VVMC, de grootste spoorwegbond, was aanwezig op het station in Groningen. Daar kwam een groep van zo’n vijftien medewerkers, van wie velen buiten dienst en in uniform, bijeen en sprak reizigers toe. “De mensen hebben aandachtig geluisterd en toonden veel empathie. Ze waren ook verbouwereerd over wat NS-personeel overkomt en spraken hun afschuw daarover uit.”

Wat Eilert betreft is de actie “absoluut geslaagd”. “Ook al is die symbolisch en wordt daarmee het geweld niet weggepoetst. Daarvoor moet meer gebeuren, bijvoorbeeld in de vorm van ondersteuning en bescherming van het personeel.”

Tijdens het protest kregen alle NS-reizigers, zowel in stilstaande treinen als op stations, een omroepbericht te horen waarin medewerkers vertellen over de agressie tegen spoorwegpersoneel. Daar moet wat hen betreft een eind aan komen. “Wees een beetje lief voor elkaar, en voor ons”, is de slottekst.

De directe aanleiding voor de actie was de mishandeling van een NS-conductrice afgelopen zaterdag door een groep jongeren in de een trein tussen Delft en Den Haag. Ook een machinist kreeg klappen. Voor de NS was het tijd voor een signaal dat het zo niet langer kan. Vakbonden en andere vervoerders, in de regio en steden, hebben zich bij het protest aangesloten.