Kamer ziet eindelijk hoognodige steun VS voor Oekraïne komen

In de Tweede Kamer wordt opgelucht gereageerd op het nieuws dat het Amerikaanse Congres vrijwel zeker akkoord lijkt te gaan met een steunpakket van tientallen miljarden dollars voor Oekraïne. De Oekraïense strijdkrachten aan het front zitten zwaar in de verdrukking.

“Een fundamenteel besluit voor de veiligheid van Oekraïne en Europa, en de eenheid in het Westen”, zegt Ruben Brekelmans (VVD). Het Huis van Afgevaardigden stemde zaterdag in met het hulppakket van 61 miljard dollar. De Senaat moet er nog over stemmen, maar daar is steun vrijwel zeker.

D66’er Jan Paternotte spreekt van een “een goede dag voor democratie en vrijheid, een slechte dag voor Poetin”, de Russische president. “Zonder hulp van de VS kan Oekraïne zich niet verdedigen tegen de Russen”, aldus Isa Kahraman van NSC op X.

“Dit is heel hard nodig. Een belangrijke stap en heel goed nieuws voor Oekraïne. En daarmee voor Europa”, vindt Jesse Klaver (GroenLinks-PvdA). “Nu is het aan Europa om onze steun verder te verstevigen”, zegt Laurens Dassen (Volt) over het besluit van het Huis.

Derk Boswijk (CDA) wijst erop dat het Amerikaanse miljardenpakket niet betekent dat Europa minder hoeft te doen voor de regering in Kyiv. “Dit ontslaat ons als Europese NAVO-landen niet van onze plicht!”, aldus de christendemocraat.