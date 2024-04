Bloemencorso trekt veel bekijks in Bollenstreek

Naar verwachting een miljoen mensen komen zaterdag af op het jaarlijkse Bloemencorso in de Bollenstreek. Vijftien praalwagens trekken van Noordwijk naar Haarlem. Onderweg worden onder meer de kernen van Voorhout, Sassenheim, Lisse en Hillegom aangedaan. “Langs de hele route staat het vol, vooral in de dorpskernen is het een groot feest”, verwacht een woordvoerder.

De wagens vertegenwoordigen de dorpen waar het corso doorheen trekt en er is een wagen van de provincie Noord-Holland. Eén praalwagen is van alle mensen die daarvan een stukje hebben ‘geadopteerd’ door middel van een donatie.

De makers van de praalwagens hadden dit jaar een probleem, omdat de hyacinten in de Bollenstreek al waren uitgebloeid. Daarom moesten ze hyacinten uit noordelijker gebieden gebruiken. “Daar is het ietsje kouder en bloeien ze later. Met veel kunst-en-vliegwerk is het toch gelukt”, zegt de woordvoerder.

Het is de 77e keer dat het corso wordt gehouden. Zelfs tijdens de coronacrisis was de organisatie actief. “Toen hebben we bloemen bij de mensen gebracht zodat ze zelf een corsohart konden prikken.”