Prijsuitreiking Bloemencorso trekt veel bekijks in Voorhout

In Voorhout zijn tienduizenden bezoekers afgekomen op het jaarlijkse Bloemencorso. In het dorp werd zaterdag tegen het einde van de ochtend bekendgemaakt dat ‘Olifantenfestival’ van Corsogroep KAVB Hillegom-Haarlem en omstreken dit jaar de mooiste praalwagen heeft.

De prijzen werden uitgereikt door corsovoorzitter Willem Heemskerk, de burgemeester van Teylingen, Carla Breuer, en de commissaris van de Koning in de provincie Zuid-Holland, Jaap Smit. Er vielen ook prijzen in het kindercorso. De kinderen rijden op zo’n zestig à zeventig karretjes, stepjes en kleine wagentjes versierd met bloemen in een stoet voor de grote praalwagens.

Vijftien praalwagens zijn zaterdagochtend vanaf Noordwijk vertrokken richting Voorhout en hierna doen ze nog Sassenheim, Lisse en Hillegom aan. Volgens een woordvoerster van het Bloemencorso loopt de stoet goed op schema. Soms kan de optocht vertraging oplopen door een spoorwegovergang of een lekke band, legt zij uit. Maar zo’n oponthoud duurt volgens haar nooit lang, omdat er genoeg technische mensen meerijden.

Volgens de woordvoerster waren er in zowel Noordwijk als Voorhout tienduizenden mensen op de been om de met bloemen versierde wagens te bekijken. Zij noemt de opkomst “fantastisch” en beter dan vorig jaar terwijl het weerbericht dit jaar slechter is. In totaal worden een miljoen bezoekers verwacht voor het Bloemencorso in de Bollenstreek.