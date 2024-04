Gewonde door ongeluk op A59, weg dicht bij Waalwijk

Door een ongeluk op de A59 ter hoogte van Waalwijk is zaterdagochtend iemand gewond geraakt. Het gaat om de bestuurder van een van de twee betrokken auto’s, laat een woordvoerder van de politie weten. Door het ongeval is de snelweg richting Den Bosch dicht tussen Waalwijk en Waalwijk-Centrum. Rijkswaterstaat verwacht de weg rond 13.00 uur weer te kunnen vrijgeven.

Het ongeluk gebeurde rond 06.30 uur. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. Over de aard van de verwondingen van de bestuurder kon de woordvoerder niets zeggen. Ook is onduidelijk hoe de andere betrokkenen eraan toe zijn.