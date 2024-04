XR: politie gaat over tot aanhoudingen bij protest in Den Haag

Bij een protest van milieuactivisten in Den Haag verricht de politie aanhoudingen, zegt een woordvoerder van de activisten zaterdag. Het protest vindt plaats op een kruispunt voor het Nederlandse hoofdkantoor van TotalEnergies.

Volgens de woordvoerder zijn er zo’n honderd activisten aanwezig, onder meer van Extinction Rebelllion (XR). Een deel van hen is al in bussen gezet door de politie.

Het protest is gericht tegen de bouw van een oliepijplijn in Afrika. TotalEnergies is daarbij betrokken, aldus de activisten. Volgens XR vroeg de politie of de betogers wilden vertrekken, maar dat weigerden ze.

“We eisen dat deze oliegigant stopt met de aanleg van de verwoestende oliepijplijn EACOP in Uganda en Tanzania”, aldus XR op X. Die zorgt daar voor ecologische vernietiging en schending van de mensenrechten, waarschuwt de organisatie. “En als Total deze keer niet luistert, dan komen we terug met nog veel meer!”