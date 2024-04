Omwonenden Tata Steel in actie voor schone lucht

Ongeveer 150 demonstranten hebben zondagmiddag meegedaan aan de wandeling ‘Samen voor schone lucht’. De deelnemers vertrokken rond 13.30 uur vanaf een verzamelplek in IJmuiden richting het hoofdkantoor van Tata Steel Nederland.

Rond 15.15 uur kwamen de lopers aan bij het hoofdkantoor. Net daarvoor hadden klimmers van Greenpeace aan een pijp van de staalproducent een spandoek opgehangen met de tekst: ‘Tata Steel, we zijn er ziek van’. Onder anderen de directeur van het Longfonds Károly Illy en milieuonderzoeker Thomas Goorden hielden een toespraak.

De actie werd georganiseerd door omwonendenorganisaties en Greenpeace. De deelnemers droegen tijdens de wandeling ruim duizend boodschappen mee op blauwe, gele en groene aan elkaar geknoopte linten van bezorgde mensen die in de buurt van de staalproducent wonen. “Ik ga mijn toekomstige kinderen niet in IJmuiden opvoeden, omdat ik bang ben voor hun gezondheid”, luidde een van de boodschappen.

De linten werden bij de staalfabriek in ontvangst genomen door Sanne Walvisch van de lokale organisatie FrisseWind.nu. Zij overhandigt de boodschappen binnenkort aan demissionair economieminister Micky Adriaansens. De bewindsvrouw onderhandelt namens de regering met Tata Steel over vergroening van de staalfabriek.

Tata Steel liet weten zowel de zorgen van de demonstranten als hetzelfde doel en belang te delen: “een gezondere en schonere leefomgeving”. Volgens de staalproducent is de uitstoot al afgenomen en zal deze verder afnemen. “Iedereen – ook Tata Steel en onze medewerkers – is erbij gebaat dat er sneller op een schonere, groenere en meer circulaire manier staal in de IJmond gemaakt gaat worden. De gezondheid van omwonenden, de zorg om de natuur en het klimaat, een duurzamere staalproductie in de IJmond en de bredere welvaart in Nederland, staan naast elkaar.”