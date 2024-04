Deken bemiddelt tussen Sywert van Lienden en SHA

De deken van de Amsterdamse Orde van Advocaten heeft bemiddeld tussen Sywert van Lienden en de Stichting Hulptroepen Alliantie (SHA). Onderwerp van gesprek was het beslag dat door de stichting is gelegd op Van Liendens bezittingen. Dat bevestigt advocaat Jaap-Willem Roozemond, die Van Lienden sinds deze week kosteloos bijstaat, na berichtgeving door het FD.

Van Lienden stelde de afgelopen tijd in interviews dat hij zich geen verdediging kan veroorloven. Roozemond heeft daarom de deken ingeschakeld om te bemiddelen over de beslaglegging. “Als er geen geld wordt vrijgemaakt voor een kort geding, kan een rechter nooit oordelen of het beslag rechtmatig is”, zo legt hij uit.

SHA heeft nu toegezegd dit kort geding te bekostigen. Dat vindt waarschijnlijk dinsdag plaats, zegt Roozemond.

De civiele zaak over de omstreden mondkapjesdeal van het bedrijf van Van Lienden en twee compagnons begint maandag. De overheid wil de miljoenen terug die met de handel in mondkapjes zijn verdiend.