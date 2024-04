Nederlandse drugsverdachte Karim B. weer voortvluchtig in Spanje

Het Nederlandse mocromaffiakopstuk Karim B. is weer voortvluchtig. Hij werd in januari aangehouden op verdenking van onder meer drugshandel, maar vorige maand op borgtocht vrijgelaten. Inmiddels is hij volgens het Spaanse persbureau EFE voor de autoriteiten onvindbaar. De Spaanse minister van Justitie Félix Bolaños heeft de laatste ontwikkelingen “zorgelijk” genoemd.

Justitie had al bezwaar gemaakt tegen de borgtocht van B. omdat het risico bestond dat hij op de vlucht zou slaan. Toch besloot een rechtbank in Malaga om een borgsom van 50.000 euro op te leggen en hem vrij te laten. Tot begin deze maand zou hij zich aan de voorwaarden voor zijn vrijlating gehouden hebben, maar sinds 15 april is hij onvindbaar.

Het was eigenlijk de bedoeling dat B. overgeleverd zou worden aan Nederland. Bolaños zegt ervan uit te gaan dat de autoriteiten hem weer zullen opsporen, aldus Spaanse media.