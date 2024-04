Kamer stemt niet over geld pechgeneratie, Dijkgraaf teleurgesteld

De Tweede Kamer heeft dinsdag toch niet gestemd over een plan van NSC om de ‘pechgeneratie’ tegemoet te komen voor de gestegen rente op studieleningen. Voor het plan is volgens de partij onvoldoende draagvlak. Partijleider Pieter Omtzigt kreeg afgelopen najaar – toen nog als onafhankelijk Kamerlid – voldoende steun voor het plan om het belastingvoordeel voor expats flink te versoberen. Daar wilde hij de tegemoetkoming voor studenten uit betalen, zonder precies uit te werken hoe. Dat blijft nu onduidelijk, tot teleurstelling van onderwijsminister Robbert Dijkgraaf.

In de tussentijd zijn er verkiezingen geweest en praat Omtzigt met zijn partij NSC met PVV, VVD en BBB over een mogelijke coalitie. Van deze partijen stemde alleen VVD tegen de bezuiniging op de expatregeling. De liberalen vinden deze regeling juist belangrijk om Nederland aantrekkelijk te houden voor het bedrijfsleven. BBB heroverweegt de steun, bleek vorige maand.

Dijkgraaf heeft begin dit jaar verschillende opties voorgelegd om het geld uit de expatregeling uit te geven aan (oud-)studenten die hebben gestudeerd onder het leenstelsel. De demissionair bewindsman liet het aan de Tweede Kamer om met een plan te komen, maar die liet het afweten. Tot Rosanne Hertzberger (NSC) vorige week tijdens een debat voorstelde om de ‘pechgeneratie’ in 2026 in één keer compensatie te geven.

Haar plan zou circa 1,5 miljard euro kosten. Jan Paternotte van D66 reageerde verontwaardigd. Hij zei dat de bezuiniging op de expatregeling 6 miljard euro opleverde en vond dat dit bedrag volledig naar de leenstelselstudenten moest gaan. Hertzberger vindt dat D66’er rekent met een “fictief bedrag”.

“Het is frustrerend en teleurstellend voor de pechgeneratie”, zegt Hertzberger over het intrekken van de motie “bij gebrek aan draagvlak”. “We zijn vastberaden het alsnog te regelen, maar nu lukt het helaas niet.” Paternotte heeft ook zijn motie ingetrokken, omdat deze een reactie was op het plan van Hertzberger. Hierin verzocht hij het kabinet om de volledige opbrengst van de versobering van de expatregeling te gebruiken om de rente voor de pechgeneratie te verlagen. D66 werkt eveneens aan een nieuw voorstel.

Minister Dijkgraaf vindt het “erg vervelend” dat voor de pechgeneratie onduidelijkheid blijft bestaan over de compensatie uit de expatregeling. Hij had gehoopt dat hij zijn ministerie dinsdag aan het werk kon zetten om een plan van de Kamer uit te werken.