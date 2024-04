Medewerkers kinderopvang krijgen 2,5 procent loonsverhoging

Medewerkers in de kinderopvang krijgen er 2,5 procent loon bij. Tot dat resultaat zijn vakbonden en werkgevers gekomen in de onderhandelingen voor een nieuwe cao, die op 1 juli 2024 ingaat en een looptijd van zes maanden kent.

De loonsverhoging bestaat uit een verhoging van de eindejaarsuitkering van 1 procent en een structurele salarisverbetering van 1,5 procent per 1 november 2024. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt over werkdrukvermindering, verhoging van het levensfasebudget en stijgt de reiskostenvergoeding. Voor stagiaires is afgesproken dat zij voortaan een vergoeding krijgen van minimaal 300 euro per maand.

Ook vervalt de “extra roosterdag”. Die houdt in dat medewerkers op een extra werkdag in de week kunnen worden ingezet. “Hiermee hebben wij een belangrijke stap gezet, vooral de extra roosterdag werd als zeer belastend ervaren”, reageert CNV-bestuurder Dennis van Elk. CNV Zorg en Welzijn is “tevreden over het bereikte resultaat”.

Bestuurder Deddy Dorenbos van FNV voegt toe: “al dat geschuif is voor professionals en voor kinderen niet goed. We zijn blij dat werkgevers daarin op een lijn met de vakbonden zitten”. De vakbond noemt de nieuwe cao “een stap in de goede richting”.