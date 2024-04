OM handelt zaak tegen vier medewerkers zorgboerderij zelf af

Het Openbaar Ministerie beslist zelf of vier medewerkers van een zorgboerderij in het Groningse Wedde straf krijgen voor het mishandelen van gehandicapte bewoners. De zaak wordt voorgelegd aan de officier van justitie en niet aan de rechtbank. Het is nog niet bekend wanneer dat gebeurt.

Het Openbaar Ministerie kan zaken zelf afhandelen wanneer iemand straf verdient, maar wanneer het niet nodig wordt gevonden om dit aan een rechter voor te leggen. In dit geval hebben de vier zich volgens het OM schuldig gemaakt aan “ernstige misdragingen”, waar ze lange tijd mee doorgingen. Ook hebben ze hier nooit alarm over geslagen. Daar staat tegenover dat de vier “door berichtgeving op met name social media al flinke gevolgen van hun handelen hebben ervaren.”

Vijf andere medewerkers gaan vrijuit. Hun zaken worden geseponeerd. Vier van hen hebben weliswaar bewoners van de zorgboerderij mishandeld, maar hun rol was volgens het OM zo klein dat vervolging niet nodig is. De vijfde werknemer heeft de mishandelingen gemeld bij de politie en bij onderzoeksjournalist Alberto Stegeman, waardoor de misstanden aan het licht kwamen.

De twee hoofdverdachten, de eigenaren van zorgboerderij Aurora Borealis, staan in juni voor de rechtbank in Groningen. Zij worden beschuldigd van mishandeling van tien bewoners. Zeer kwetsbare cliënten, soms ernstig gehandicapt, werden er vernederd en mishandeld. Zo zou een cliënt met zijn hoofd in een wc zijn geduwd. Een ander zou door personeel in een sloot zijn gezet en weer een ander werd buiten onder een druppelende tuinslang gelegd. De zorgboerderij werd vrijwel direct na het blootleggen van deze misstanden gesloten.