The Liberty Project – Edward Reekers.

In 1979 zong hij ‘Ruthless Queen’ van Kayak naar de hoogste regionen van de Nederlandse hitlijsten. Ook tegenwoordig staat dat nummer nog steeds hoog genoteerd in, bijvoorbeeld, de Top 2000 en heeft het inmiddels wel de status van evergreen verkregen. Dat hij meer in zijn mars heeft dan alleen zingen bewijst hij met zijn vorig jaar verschenen soloalbum The Liberty Project, waarmee hij vriend en vijand wist te verrassen.

“Het was Corona-tijd en we zaten midden in de lockdown”, vertelt Reekers over het ontstaan van dit project. “Optredens waren niet mogelijk dus ik dacht, laat ik dan maar wat proberen te schrijven. Dat lukte in eerste instantie ook niet.”

Edward trok met shows als ‘Best of Britain’, ‘Motel Westcoast’ en ‘The Stones versus The Beatles Battle’ volle zalen in het hele land, samen met o.a. Syb van der Ploeg en Harry Sacksioni.

“Toen er uiteindelijk toch een melodietje uit mijn vingers kwam was het mijn dochter die me aanspoorde om ermee door te gaan. Dat resulteerde in een periode zoals ik die nog nooit van mijn leven heb meegemaakt. Letterlijk élke dag borrelde er wel een melodietje of een tekstlijntje in mij op! Soms zelfs midden in de nacht.”

“Ik begon demo’s op te nemen, eigenlijk eerst bij wijze van een soort zelftherapie, om toch maar iets te doen te hebben. Toen belde gitarist Mark Bogert mij op. Hij had gehoord dat ik demo’s aan het maken was en vroeg of ik daar geen gitaar op wilde hebben. Ik had nog helemaal geen idee hoeveel liedjes het zouden worden, laat staan dat er iets van budget was. Maar Mark wilde heel graag alle demo’s voor mij inspelen, omdat hij ook niets mocht doen en thuis alleen maar een beetje met lego aan het spelen was. Met de gitaarpartijen van Mark kwamen de nummers voor mij ineens veel meer tot leven. Hij is van onschatbare waarde geweest bij het tot stand komen van dit project.”

Bij het opnemen van de plaat heeft Reekers een groot aantal prominente muzikanten weten te betrekken. Arjen Lucassen (Ayreon), Mark Lennon (Venice) en zelfs Steve Hackett (ex-Genesis) verleenden hun medewerking.

Reekers vertelt enthousiast, “Iedereen zei meteen ja! Dat was zó geweldig. Binnen no-time had ik een aantal mensen bij elkaar die nog nooit met elkaar op één plaat hadden gestaan en ik mocht de verbindende factor zijn. Heel bijzonder!”

En nu gaat Edward dus op pad om zijn levenswerk, zoals hij het zelf noemt, ook live uit te voeren.

“Het wordt een geweldige show! Natuurlijk kan niet iedereen die op de plaat staat ook live meedoen, maar we staan met tien man op het podium en mijn lieve zangvriendin Cindy Oudshoorn is ook van de partij. Heerlijk om weer met haar op het podium te staan! Verder hebben we veel aandacht besteed aan kwaliteit, zodat we iets moois kunnen presenteren om naar te luisteren én om naar te kijken. Het wordt niet zomaar een concert, het wordt echt een beleving!”