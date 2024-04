Coronacommissie Tweede Kamer wil eind 2026 rapport klaar hebben

Het onderzoek van de parlementaire enquêtecommissie naar de coronacrisis en het overheidsbeleid daarin, zal naar verwachting 32 maanden duren. Het onderzoek bestaat uit vier fases. Na een intensieve voorbereiding begint de commissie vanaf december 2025 met openbare verhoren. Het rapport met alle bevindingen en conclusies zal dan in december 2026 klaar zijn, zo heeft de commissie bekendgemaakt in het onderzoeksvoorstel dat woensdag aan de Tweede Kamer is aangeboden.

De commissie kijkt onder meer naar de afwegingen die het kabinet destijds heeft gemaakt en naar de effecten die de coronacrisis had op de samenleving. Ook het functioneren van de Tweede Kamer komt aan bod, zodat er ook lessen kunnen worden getrokken. Voorzitter van de commissie is VVD-Kamerlid Daan de Kort. Ook GroenLinks-PvdA, PVV, NSC, BBB en FVD zijn vertegenwoordigd in de commissie.

De deelname van FVD leidde in een vorige voorbereidende coronacommissie tot rumoer, onder meer omdat de partij fel tegenstander was van de coronamaatregelen.