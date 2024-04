Marechaussee Schiphol voorbereid op drukke meivakantie

De drukke meivakantie op Schiphol betekent ook dat de Koninklijke Marechaussee vol aan de bak moet. Volgens een woordvoerder is de bezetting “goed gevuld”. “Als het heel druk wordt, dan leggen we onze prioriteiten bij de vertrekkende en overstappende passagiers, zodat niemand zijn vlucht hoeft te missen. Het kan dan zijn dat je bij aankomst iets langer moet wachten bij de paspoortcontrole.”

De marechaussee wijst erop dat sinds dit jaar ook veertien- en vijftienjarigen door de selfservice paspoortcontrole mogen. Passagiers scannen hier zelf hun paspoort. “Eerder was dat vanaf zestien jaar”, zegt de woordvoerder. “We hopen dat meer gezinnen hier nu gebruik van maken, dat scheelt een hoop tijd.”

Hij raadt reizigers verder aan zich goed voor te bereiden, zodat er geen vertraging ontstaat bij de paspoortcontrole. Bij het verstrekken van nooddocumenten merkt de marechaussee dat het drukker is dan normaal, aangezien in diverse gemeenten lange wachttijden zijn voor het verlengen van een paspoort. Dit komt door een piek in het aantal aanvragen, die is ontstaan als gevolg van een wijziging in de regelgeving waardoor veel mensen dit jaar een nieuw identiteitsbewijs nodig hebben.

Schiphol verwacht in de meivakantie, van aankomende vrijdag tot en met 12 mei, 3,3 miljoen passagiers die op de luchthaven vertrekken, overstappen of aankomen. Dat is 10 procent meer dan vorig jaar in deze periode. Dagelijks vertrekken er gemiddeld ruim 70.000 reizigers. Op piekdagen, aan het begin van de vakantie, zijn dat meer dan 80.000 per dag.