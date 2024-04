Driekwart hbo-stages onderwijs is onbetaald, Dijkgraaf ontstemd

Driekwart van de hbo-studenten die stage lopen op een basis- of middelbare school, krijgt hier volgens het onderzoeksbureau ResearchNed niet voor betaald. Dat vindt demissionair minister Robbert Dijkgraaf (hbo en wo) niet uit te leggen. Hij wil hier samen met minister Mariëlle Paul (primair en voortgezet onderwijs) afspraken over maken met werknemers en werkgevers.

“Zeker in een tijd met grote personeelstekorten waarbij we alles op alles zetten om het lerarentekort te bestrijden, horen onderwijsstagiairs een passende vergoeding te krijgen”, vindt Dijkgraaf. Scholen moeten hier van hem “echt een stap naar voren” zetten.

De bewindsman ziet een voorbeeld in regio’s die al wel zulke afspraken hebben gemaakt, zoals Leiden en Duin- en Bollenstreek. Hier krijgen studenten maximaal 395 euro per maand voor een voltijdstage.

Het onderwijs is met de weinige stagevergoedingen een uitzondering. Driekwart van alle hbo-studenten wordt namelijk wél betaald voor hun stage.

Ander onderzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid laat zien dat in collectieve arbeidsovereenkomsten (cao’s) meestal geen afspraken staan over stagevergoedingen. In een op de tien onderzochte cao’s kwamen onderzoekers zulke afspraken tegen.

Dijkgraaf vindt het een voorzichtig positief signaal dat in principeakkoorden wel steeds vaker over stagevergoedingen wordt gesproken. Ook ziet hij vaker gebeuren dat de vergoedingen voor hbo-, wo- en mbo-stagiairs gelijk worden getrokken, al ziet hij hierin nog steeds grote verschillen.