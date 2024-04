CPB: volgende week meer duidelijkheid voor formerende partijen

CPB-directeur Pieter Hasekamp verwacht de formerende partijen eind volgende week te kunnen bijpraten over de financieel-economische gevolgen van de plannen die zij willen laten doorrekenen. Hij wil niet zeggen hoe gedetailleerd die zijn en of er verschillende scenario’s voorliggen, zoals de informateurs eerder aankondigden.

Drie van de vier onderhandelende partijen lieten hun voorstellen niet al voor de verkiezingen doorrekenen. Dat hoeft het werk van het CPB evenwel niet te bemoeilijken, denkt Hasekamp. “Er komen natuurlijk ook altijd tijdens de formatie nieuwe plannen op of compromisvoorstellen. Dus dat zullen we moeten bekijken. Maar ik verwacht daar geen grote problemen.”

Het is “eigenlijk heel gebruikelijk” dat het CPB een doorrekening maakt “aan het einde van de kabinetsformatie”, benadrukt Hasekamp. De partijen krijgen daardoor inzicht in de gevolgen van hun plannen voor de economie, koopkracht, armoede en overheidsfinanciën. Dat is niet “de hele werkelijkheid”, geeft hij toe.

Met name de BBB gaf die onvolledigheid op als reden om het verkiezingsprogramma niet te laten doorrekenen. De partij vindt dat het CPB te eenzijdig kijkt naar het financiële plaatje, en stelt dat beleid ook positieve effecten kan hebben die zich niet makkelijk in geld laten uitdrukken.