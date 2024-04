Bewoners 160 flats Rotterdam moeten elders overnachten na brand

Door een brand in een flatwoning aan de Arrheniusweg in de Rotterdamse wijk Prins-Alexander kunnen de bewoners van alle 160 appartementen in het complex zeker een nacht niet in hun eigen woning doorbrengen. Door rook- en waterschade zijn de liften van het pand defect. Daardoor is het niet veilig voor bewoners om terug te keren naar hun woning, zegt een woordvoerder van de Veiligheidsregio. In het complex wonen ook mensen die volgens de zegsman “minder zelfredzaam zijn”.

De verhuurder, woningcorporatie Havensteder, werkt volgens een woordvoerder “met man en macht” om voor alle bewoners onderdak te regelen. De corporatie kan nog geen prognose geven over hoe lang het ongemak gaat duren.

De brand was vrij snel onder controle, maar er kwam veel rook vrij. Er zijn twee mensen gewond geraakt. Zij zijn overgebracht naar een ziekenhuis. Ook zijn ongeveer twintig mensen ter plaatse nagekeken door ambulancepersoneel. Mensen die tijdelijk niet in hun woning terechtkunnen, zijn aanvankelijk opgevangen in de buurt.

De oorzaak van de brand is nog niet bekend.