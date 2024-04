Tientallen woningen in Utrecht ontruimd om gaslek

Rond de dertig woningen zijn woensdagochtend in Utrecht ontruimd in verband met een gaslek in een woning. De Veiligheidsregio Utrecht meldt dat er een dusdanige hoeveelheid gas is gemeten in de woning aan de Zijpestraat in de Rivierenwijk, dat is besloten ruim te ontruimen.

Volgens een woordvoerder van de brandweer gaat het om “gestapelde woningen”, maar wat dat precies inhoudt, kon ze nog niet vertellen. Veel mensen waren volgens haar niet thuis, dus er hoeven niet veel mensen te worden opgevangen.